Пловцы-молодцы из Коми: итоги первого дня зональных соревнований

В Сыктывкаре завершился первый день Чемпионата и Первенства Северо-Западного Федерального округа России по плаванию на короткой воде. Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, в соревнованиях принимают участие 215 пловцов из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

По итогам первых заплывов, лидером в медальном зачете стала команда Республики Коми, собравшая 17 наград — 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Первое золото принес команде Дмитрий Ануфриев на дистанции 100 метров баттерфляем, Никита Михайлин стал серебряным призером этой дистанции. Среди женщин золотой медалисткой на 200 метров баттерфляем стала Елена Булохова.

Еще одно золото нашей команде принесла Юлия Сноз на дистанции 100 метров вольным стилем. На дистанции 100 метров на спине лидировал Никита Михайлин, второе место занял Николай Зуев. Елена Булохова внесла в копилку нашей сборной еще одно золото на дистанции 200 метров на спине.

В эстафете 4х200 вольным стилем среди женщин команда Республики Коми вырвала победу на финише у команды Архангельской области. Третье место заняла четверка Новгородской области. В составе команды Республики Коми за лидерство в эстафете боролись Юлия Сноз, Елена Булохова, Ксения Швецова и Анастасия Бондаренко.

Завершили соревнования первого дня мужчины на дистанции 1500 метров вольным стилем. Весь пьедестал почета заняли спортсмены Республики Коми: Владислав Муравьев – 1 место, Валерий Быков – 2 место, Роман Михайленко – 3 место.

Соревнования в плавательном бассейне «Орбита» (Петрозаводска, 10) продлятся до 26 октября. Начало соревнований ежедневно в 10:00, вход свободный.

По сообщению Минспорта РК