Победа «Ники» с привкусом валерьянки

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» в рамках очередного тура Суперлиги-1 чемпионата России на своем паркете принимала «Ростов-Дон-ЮФУ» — одного из лидеров дивизиона. В Ростове-на-Дону дважды победу отпраздновали южанки, так что на кону были не только три очка в турнирной таблице, но и возможность поквитаться с обидчицами.

К поединкам «НИКА» подошла почти без кадровых потерь – Мария Бунина по-прежнему восстанавливается после тяжелой операции, небольшую травму получила Екатерина Ковалева, но до февраля уже должна восстановиться.

То, что игра будет зрелищной доказала уже стартовая четверть, оставшаяся за «НИКОЙ» с минимальным преимуществом 20-18. Равной выдалась и вторая десятиминутка: 24-24 и 44-42 к большому перерыву.

А вот вторая половина игры равной в ином значении. Третья четверть осталась за сыктывкарками. Если поначалу преимущество хозяек паркета так и колебалось в районе двух-четырех очков, то затем стало неуклонно расти. При 48-45 последовал трехочковый от Кетрин Пятиной, затем «двушка» и «трешка» от Екатерины Васильевой: 56-45, а дальше «НИКА» почти ничего не позволила гостям в атаке, раз за разом разрывая их оборону: 23-8 – одна из лучших десятиминуток «НИКИ» в сезоне и комфортный отрыв перед четвертым периодом в 17 очков: 67-50.

Вера в победу укрепилась после успешного начала четвертого игрового отрезка – два очка Ксении Андреевой довели разницу до рекордных для встречи 19 очков. Впрочем, два очка Яны Котовой и дальний выстрел от Евгении Чалой показали, что «Ростов» не намерен опускать руки. Вся борьба, как оказалось, была впереди.

Гости перешли в активный прессинг, стали играть зонную защиту, добавили скорости и резкости на паркете. Местами борьба за мяч переходила в единоборства, часто за гранью фола, которые судьи перестали фиксировать. В этой игре южанки стали чувствовать себя как рыба в воде, а отрыв «НИКИ» стал медленно, но верно сокращаться.

С уверенных 19 очков разница в счете сократилась за полторы минуты до финального свистка до 6 очков: 74-68. У сыктывкарок совершенно разладилась игра в атаке и игра тайм-аутами в исполнении обеих сторон к кардинальному изменению на паркете не привела. На вес золота теперь было каждое очко, тем более, что команды набрали к тому времени по пять командных фолов.

Очередная атака «НИКИ» завершилась неточным броском Марины Калашниковой и фолом в атаке Екатерины Тереховой – Джейн Элизабет Морозова с линии штрафных была дважды точна: 74-70.

В следующей атаке сфолила уже Кетрин Пятина – дважды не промахнулась Екатерина Мащенкова: 74-72 за 38 секунд до конца четверти.

Команды обменялись потерями, причем пробежка Екатерины Мащенковой заставила вздрогнуть весь зал, ведь, если бы арбитры не заметили нарушение правил, это были бы два очка с заработанным фолом. Мяч остался у «НИКИ» с последовавшим моментально фолом на Марине Калашниковой. Из двух бросков 47-й номер сыктывкарок реализовала лишь один (75-72), почти сразу же гости в буквальном смысле нашли фол на Кетрин Пятиной и вновь два штрафных отправили точно в корзину: 75-74 за 11 секунд до свистка.

Фол на Марине Шевелевой дал «Ростову» надежду на спасение – седьмой номер «НИКИ» была точна лишь раз из двух попыток: 76-74. У гостей оставалось время на атаку. «Ростов» успел вывести на дальний бросок Евгению Окснер, перед которой оказалась Марина Калашникова, по мнению гостей, с фолом помешавшая точно бросить их игроку.

Арбитры прибегли к видеопросмотру, который подтвердил, что фола не было. Оставшейся после возобновления встречи секунды соперницам не хватило, чтобы изменить счет. Итоговая победа «НИКИ»: 76-74.

Самым результативным игроком встречи стала Кетрин Пятина, набравшая 17 очков. 12 баллов у Екатерины Тереховой. Отметим, что по хорошей традиции «НИКА» выиграла борьбу за подборы: 44 против 34 у гостей.

Завтра, 25 января, команды проведут повторный матч. Начало игры: 18-00.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»