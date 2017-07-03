Пожарные Коми стали вторыми на соревнованиях СЗФО

На соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Архангельске сборная Республики Коми заняла второе место в общекомандном зачете, куда вошли совокупные баллы всех взрослых и детских команд (11-17 лет). Первыми оказались спортсмены из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку сильнейших Ярославская область.

Среди взрослых команд сборная Республики Коми заняла третье место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Северная столица стала лучшей и в детском забеге. В лидерах также команды из Республики Коми и Республики Карелия.

Напомним, соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли Архангельске. В течение трех дней 11 команд из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Тверской, Архангельской областей, Республики Карелия боролись за звание лучших в стометровой полосе препятствий, пожарной эстафете, подъеме по штурмовой лестнице и боевом развертывании.

По завершении спортивных баталий на стадионе прошла церемония награждения. Поздравить спортсменов и вручить медали и кубки победителям и призерам пришли начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, министр образования и науки области Игорь Скубенко, начальник по физической подготовке и спорту СЗРЦ МЧС России Михаил Забаев, руководитель агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров, иерей Андрей Чернушенко, председатель совета областного отделения ВДПО Александр Сырков, главный судья соревнований Владимир Бессонов.

«Программа всех трех дней соревнований успешно выполнена. Несмотря на сложные погодные условия, в которых пришлось работать коллективу, спортсмены справились с задачей и показали хорошие результаты. За 80 лет существования пожарно-прикладного спорта сменилось уже несколько поколений пожарных, воспитанных на этой спортивной дисциплине. Пожарно-прикладной спорт придает молодому человеку уверенность, смелость, решительность. Спорт требует секундного принятия решения, что очень важно в работе пожарного, не позволит ему растеряться в боевых условиях», — отметил Владимир Бессонов.

По сообщению Минспорта РК