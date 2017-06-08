Представитель сыктывкарского детского дома примет участие в российском Красочном забеге

11 июня пятнадцать детей-подопечных благотворительного фонда «Арифметика добра» приедут из разных городов России, чтобы принять участие в самом ярком забеге – Красочном.

В Москве юных марафонцев ждет увлекательная программа: спортивная подготовка с профессиональными бегунами перед забегом, обзорная экскурсия, психологические тренинги.

Сергей Сурков, единственный представитель Республики Коми, примет участие в Красочном забеге в Москве. Приглашение от сотрудников Благотворительного фонда «Арифметика добра» Сергей получил по итогам участия в программе «Шанс» (подготовка воспитанников к сдаче экзаменов, онлайн занятия по предметам), за активное участие в мотивационных тренингах и за значимые спортивные достижения.