Прибывшие в Сыктывкар на матч за Суперкубок игроки «Енисея» сегодня отдохнут и погуляют по городу

В столицу Коми рейсом из Москвы прибыли чемпионы России по хоккею с мячом. Клуб «Енисей» из Красноярска примет участие в матче за Суперкубок, в котором они встретятся с обладателем Кубка России «СКА-Нефтянник» из Хабаровска.

Самолет, задержавшийся на 20 минут, встречал министр спорта Коми Николай Бережной, другие официальные лица, традиционные хлеб-соль и талисман сыктывкарского клуба «Строитель» медведь Стройка, с которым охотно здоровались и обнимались гости из Красноярска.

И.о. главного тренера команды «Енисей» Иван Максимов признался, что сегодня они встали очень рано, поэтому ребята хотят отдохнуть. Последний раз он был в Сыктывкаре в качестве игрока московского «Динамо».

«Тогда для нас все сложилось удачно, мы выиграли. Надеюсь, и этот приезд будет удачным. Состав на игру оптимальный, все игроки в порядке», — сообщил И.Максимов.

Сегодня у команды свободный день. Игроки смогут отдохнуть от игр и долгого перелета.

«Ребята выспятся, потом смогут погулять по Сыктывкару, посмотреть город. Многие из них первый раз здесь находятся», — заметил тренер.

Капитан команды «Енисей» Юрий Викулин в последний раз был в Коми семь лет назад, когда «Строитель» участвовал в Суперлиге. Для многих его товарищей по команде это первый визит в Сыктывкар.

«Настроение нормальное. Был ранний вылет, быстрая пересадка в Москве. Сейчас отдохнем, настроение еще больше улучшится. Приятная встреча, мы такого, честно говоря, не ожидали», — поделился впечатлениями капитан «Енисея».

Вечером в столицу республики прибудет хабаровский «СКА-Нефтянник». Матч за Суперкубок России пройдет послезавтра, 22 января, на Республиканском стадионе. Начало игры в 13:00. Вход на трибуны свободный.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва