Профессиональной команды по большому футболу в Коми в ближайшее время не будет

На республиканском футбольном форуме был избран новый президент Федерации футбола Коми. Им стал член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. В беседе с журналистами он озвучил задачи, которые стоят перед организацией.

Президент футбольной федерации отметил, что трудно будет разговаривать со спонсорами и руководством региона, если команды, выступающие в Суперлиге, будут показывать такие же результаты. По итогам сезона 2016/2017 «Новая генерация» заняла предпоследнее место, опередив «Ухту». Хотя признал, что финансирование клубов сейчас на минимальном уровне. Оно должно быть выше минимум на 20-30%.

«Мы не должны потерять то, что есть у республики в спорте высших достижений. Это две команды в Суперлиге по мини-футболу и в идеале одна команда должна быть в Высшей лиге», — отметил Д.Шатохин.

Вторая задача – сделать так, чтобы футбол равномерно развивался во всех районах. Сейчас этого нет. Нужно создать инфраструктуру и найти на местах активистов, которые могли бы развивать спорт в своих городах и районах.

Теперь Федерация будет использовать проектный подход. Сейчас идет заявочная кампания в региональных и федеральных конкурсах, и спортивная организация намерена в них участвовать. Например, по строительству спортобъектов. Часть мероприятий должна финансироваться из бюджета за счет вхождения в официальный календарный план. Например, чемпионаты Коми по футболу и мини-футболу.

Президиум федерации определил 20-25 спонсоров, которые могли бы поддерживать футбол: от финансирования профессиональных команд до отдельных выставочных игр, вроде проходивших на 9 мая «Матчах Победа».

Создания профессиональной команды по большому футболу среди целей Федерации нет.

«Мы не видим в этом перспектив. У нас традиции большого футбола уходят. Для начала нужно возродить любовь к большому футболу. У нас даже мячей для него нет, все покупают мини-футбольные», — отметил Д.Шатохин.