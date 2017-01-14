Программа Дня снега в городах и районах Коми
Мероприятия, проводимые 15 января в «День снега» в муниципальных образованиях Республики Коми.
|
№
п/п
|
Муниципальное образование Республики Коми
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
1
|
МО ГО «Воркута»
|
Массовая зарядка
|
«Воркутинский городской парк культуры и отдыха»,
ул. Ленинградская,
14 а
|
Спортивно-развлекательные эстафеты для учащихся СУЗов
|
Спортивно-игровая программа для всех желающих
|
2
|
МО ГО «Инта»
|
Игровая программа «Зимняя заваруха»
|
Площадь Ленина, МБУДО «Интинская ДЮСШ»
|
Соревнования среди детских команд «Хоккей в валенках»
|
Массовые катания на коньках
|
Массовые катания на лыжах
|
3
|
МО МР «Печора»
|
Товарищеские встречи по хоккею среди детских команд
|
СОК «Сияние севера»
ул. Социалистическая, 92 б
|
4
|
МО МР «Сосногорск»
|
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
|
Лыжный стадион «Черемушки»
|
«Снежные забавы» для населения (перетягивание каната, игра в снежки, катание на ледянках наперегонки, катание на собачьих упряжках хаски, фотосессии для животных «Собака-улыбака»
|
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
|
пгт Нижний Одес
|
Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»
|
СК «Олимп»
пгт Войвож
|
Массовые катания на коньках для населения
|
Стадион «Химик»
г. Сосногорск
|
Массовые катания на коньках для населения
|
ФОЦ «Нефтяник»
пгт Нижний Одес
|
Массовые катания на коньках для населения
|
СК «Олимп»
пгт Войвож
|
Массовые катания на коньках для населения
|
Ледовый дворец «Звездный»
г. Сосногорск
|
|
МО ГО «Сыктывкар»
|
Анимационная программа для всех желающих (горячий чай, перетягивание каната, мини баскет, показательный хоккейный матч)
|
Спортивная площадка МАУ «СОШ « 21»
|
|
|
Семейные эстафеты
|
5
|
МО ГО «Усинск»
|
Веселые старты
|
Площадка перед МБУ «СШ № 2»
ул. Нефтяников, 44 а
|
6
|
МО ГО «Ухта»
|
Массовое катание на лыжах
|
Лыжная база МУ «СШ № 1»
|
Семейные старты (зимняя эстафета для всей семьи)
|
МУ «СШ № 1»
|
Соревнования по горнолыжному спорту
|
МУ «С/К «Спарта»
|
Катание на «ватрушках»
|
МУ «С/К «Шахтер»
|
7
|
МО МР «Ижемский»
|
Футбол на снегу
|
п. Щельяюр
|
Катание на «ватрушках»
|
д. Константиновка
|
Массовое катание на коньках
|
с. Ижма, ледовый каток ул. Чупрова, 142
|
8
|
МО МР «Койгородский»
|
Соревнования по лыжным гонкам
|
Лыжная база
с. Койгородок
|
9
|
МО МР «Удорский»
|
Соревнования по хоккею
|
Каток
п. Благоево
|
Лыжная эстафета
|
Стадион, лыжная трасса, п. Благоево
|
Охотничьи забавы
|
Веселые старты на лыжах
|
Лыжная база
п. Усогорск
|
Зимние забавы (эстафета на санках, лыжах)
|
с. Пысса
|
Зимние забавы
|
с. Важгорт
|
Зимняя эстафета на коньках
|
Каток
п. Междуреченск
|
Охотничьи забавы
|
с. Кослан
|
10
|
МО МР «Усть-Вымский»
|
Турнир «Снег – футболу не помеха»
|
МБУ ДО «ДЮСШ г. Микунь»
|
Смешанные эстафеты по лыжным гонкам в зачет Кубка И. А. Кузнецова
|
МБУ ДО «Усть-Вымская ДЮСШ»
|
11
|
МО МР «Усть-Куломский»
|
Веселые старты
|
Многофункциональная площадка
с. Усть-Кулом
|
12
|
МО МР «Усть-Цилемский»
|
Первенство МО МР «Усть-Цилемский» по лыжным гонкам среди юношенй 1999-2007 г. р.
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Матчевая встреча по хоккею с мячом среди младших юношей
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