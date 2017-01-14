Программа Дня снега в городах и районах Коми

14.01.2017   // Спорт   0
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Мероприятия, проводимые 15 января в «День снега» в муниципальных образованиях Республики Коми.

п/п

Муниципальное образование Республики Коми

Наименование мероприятия

Место проведения

1

МО ГО «Воркута»

Массовая зарядка

«Воркутинский городской парк культуры и отдыха»,

ул. Ленинградская,

14 а

Спортивно-развлекательные эстафеты для учащихся СУЗов

Спортивно-игровая программа для всех желающих

2

МО ГО «Инта»

Игровая программа «Зимняя заваруха»

Площадь Ленина, МБУДО «Интинская ДЮСШ»

Соревнования среди детских команд «Хоккей в валенках»

Массовые катания на коньках

Массовые катания на лыжах

3

МО МР «Печора»

Товарищеские встречи по хоккею среди детских команд

СОК «Сияние севера»

ул. Социалистическая, 92 б

4

МО МР «Сосногорск»

Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»

Лыжный стадион «Черемушки»

«Снежные забавы» для населения (перетягивание каната, игра в снежки, катание на ледянках наперегонки, катание на собачьих упряжках хаски, фотосессии для животных «Собака-улыбака»

Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»

пгт Нижний Одес

Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»

СК «Олимп»

пгт Войвож

Массовые катания на коньках для населения

Стадион «Химик»

г. Сосногорск

Массовые катания на коньках для населения

ФОЦ «Нефтяник»

пгт Нижний Одес

Массовые катания на коньках для населения

СК «Олимп»

пгт Войвож

Массовые катания на коньках для населения

Ледовый дворец «Звездный»

г. Сосногорск

МО ГО «Сыктывкар»

Анимационная программа для всех желающих (горячий чай, перетягивание каната, мини баскет, показательный хоккейный матч)

Спортивная площадка МАУ «СОШ « 21»

Семейные эстафеты

5

МО ГО «Усинск»

Веселые старты

Площадка перед МБУ «СШ № 2»

ул. Нефтяников, 44 а

6

МО ГО «Ухта»

Массовое катание на лыжах

Лыжная база МУ «СШ № 1»

Семейные старты (зимняя эстафета для всей семьи)

МУ «СШ № 1»

Соревнования по горнолыжному спорту

МУ «С/К «Спарта»

Катание на «ватрушках»

МУ «С/К «Шахтер»

7

МО МР «Ижемский»

Футбол на снегу

п. Щельяюр

Катание на «ватрушках»

д. Константиновка

Массовое катание на коньках

с. Ижма, ледовый каток ул. Чупрова, 142

8

МО МР «Койгородский»

Соревнования по лыжным гонкам

Лыжная база

с. Койгородок

9

МО МР «Удорский»

Соревнования по хоккею

Каток

п. Благоево

Лыжная эстафета

Стадион, лыжная трасса, п. Благоево

Охотничьи забавы

Веселые старты на лыжах

Лыжная база

п. Усогорск

Зимние забавы (эстафета на санках, лыжах)

с. Пысса

Зимние забавы

с. Важгорт

Зимняя эстафета на коньках

Каток

п. Междуреченск

Охотничьи забавы

с. Кослан

10

МО МР «Усть-Вымский»

Турнир «Снег – футболу не помеха»

МБУ ДО «ДЮСШ г. Микунь»

Смешанные эстафеты по лыжным гонкам в зачет Кубка И. А. Кузнецова

МБУ ДО «Усть-Вымская ДЮСШ»

11

МО МР «Усть-Куломский»

Веселые старты

Многофункциональная площадка

с. Усть-Кулом

12

МО МР «Усть-Цилемский»

Первенство МО МР «Усть-Цилемский» по лыжным гонкам среди юношенй 1999-2007 г. р.

Матчевая встреча по хоккею с мячом среди младших юношей

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