Программа «Российского азимута» в Сыктывкаре

20 мая в Сыктывкаре состоятся традиционные Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017». Как рассказал главный судья Иван Чураков, в этом году мероприятие пройдет в Кировском парке.

«Отремонтированная набережная идеально подходит для соревнований, поэтому было принято решение, переехать с «Динамо» ближе к центру и провести «Азимут» на территории парка», — отметил Иван Чураков.

В этом году ожидается 1000 участников, из них 300 – профессиональные спортсмены и 700 – любители.

Чтобы принять участие в спортивном забеге, необходимо заполнить заявку на сайте Федерации спортивного ориентирования Республики Коми http://orgeo.ru/event/4575 не позднее 18 мая. Для регистрации на массовые забеги обращаться в Центр спортивных мероприятий по телефону 20-01-74.

***Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году — тогда на старт вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха. В Сыктывкаре «Российский Азимут» проводится с 2007 года. Это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравнялось по популярности с такими известными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации». Появившееся в нашей стране относительно недавно, спортивное ориентирование быстро развивается и с каждым годом находит все больше своих приверженцев.

Программа мероприятий

09:30 — Регистрация участников.

10:50 — Торжественное открытие.

11:00 — Спортивные забеги.

12:00 — Массовые забеги.

13:00 — Церемония награждения и закрытия.

По сообщению Минспорта РК