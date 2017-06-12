Пятая «Велоночь» в Сыктывкаре собрала более пяти тысяч участников

Организаторы юбилейной «Велоночи» ожидали, что прошлогодний рекорд в 4,5 тысячи участников будет побит. И это произошло. По их подсчетам, на пятую прогулку по Сыктывкару на самом экологически чистом транспорте более пяти тысяч человек. Впрочем, речь идет только о тех, кто зарегистрировался и получил специальные браслеты. Некоторые прибыли на Стефановскую площадь перед самым стартом и просто не успели записать свое имя в протоколы.

Регистрация участников началась в 17 часов. Тогда же стартовала предзаездная праздничная программа. Команда Fly Bikes из Санкт-Петербурга, Роман Смирнов и Дмитрий Кузнецов, показывали зрителям трюки, подтверждая свое название «Летающие велосипеды».

На площади соорудили велогородок, на котором любой мог попробовать себя в фигурном вождении.

Эта «Велоночь» была посвящена Году экологии в России. Поэтому работал пункт приема ртутных ламп и старых батареек.

Любителей велопрогулок поприветствовал мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Он пожелал, чтобы с каждым годом участников становилось все больше, маршрут был интересным и безопасным.

Затем на прямую связь со столицей Коми вышла Вологда. Там «Велоночь» сегодня состоялась впервые и собрала 600 человек. Ее организаторы пообещали, что в следующем году они пришлют в Сыктывкар велодесант с вологодским маслом.

«Уже пятый год подряд «Велоночь» собирает любителей велопрогулок на Стефановской площади. Надеюсь, что в этом году состоится новый рекорд, ведь с каждым годом участников становится все больше», — пожелал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной и с помощью выстрела из пистолета дал команду «На старт».

Еще до подсчета количества участников было видно, что их не меньше, чем в прошлом году. Только процедура старта растянувшейся велоколонны занял более 15 минут.

Колонна велосипедистов проехала по центральным улицам Сыктывкара: от Стефановской площади по Ленина, Пушкина, Сысольскому шоссе, Морозова, Димитрова, Октябрьскому проспекту и Куратова. На всех светофорных перекрестках волонтеры и сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность прохождения колонны.

Самые быстрые гонщики вернулись на Стефановскую площадь через полчаса. После финиша были разыграны призы от спонсоров, в том числе несколько велосипедов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва