Расписание Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров
Завтра, 15 февраля, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной начнется Первенство России по лыжным гонкам (юниоры, юниорки 21-23 года). В соревнованиях примут участие 180 спортсменов из 34 субъектов Российской Федерации.
В Выльгорт на Первенство России по лыжным гонкам приехали 88 юниорок и 92 юниора. Республика Коми на соревнованиях представлена 13 спортсменами. Самая многочисленная команда у Москвы – 18 человек.
Впереди у спортсменов — пять соревновательных днейю Лыжникам предстоит показать себя в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте свободным стилем, эстафете и скиатлоне.
Расписание
15 февраля, среда
11.00 Старт. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. Классический стиль.
Юниорки — 10 км
Юниоры — 15 км
16 февраля, четверг
10.30 Старт. СПРИНТ. Свободный стиль.
Юниорки
Юниоры
17 февраля, пятница
10.00 — 12.00 Официальная тренировка.
18 февраля, суббота
ЭСТАФЕТА
10.30 Юниорки – 4 чел. х 3 км
12.00 Юниоры – 4 чел. х 5 км
19 февраля, воскресенье
СКИАТЛОН
10.30 Юниорки – 7,5 км + 7,5 км
12.00 Юниоры – 15 км + 15 км
По сообщению Минспорта РК
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