Расписание Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров

Завтра, 15 февраля, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной начнется Первенство России по лыжным гонкам (юниоры, юниорки 21-23 года). В соревнованиях примут участие 180 спортсменов из 34 субъектов Российской Федерации.

В Выльгорт на Первенство России по лыжным гонкам приехали 88 юниорок и 92 юниора. Республика Коми на соревнованиях представлена 13 спортсменами. Самая многочисленная команда у Москвы – 18 человек.

Впереди у спортсменов — пять соревновательных днейю Лыжникам предстоит показать себя в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте свободным стилем, эстафете и скиатлоне.

Расписание

15 февраля, среда

11.00 Старт. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. Классический стиль.

Юниорки — 10 км

Юниоры — 15 км

16 февраля, четверг

10.30 Старт. СПРИНТ. Свободный стиль.

Юниорки

Юниоры

17 февраля, пятница

10.00 — 12.00 Официальная тренировка.

18 февраля, суббота

ЭСТАФЕТА

10.30 Юниорки – 4 чел. х 3 км

12.00 Юниоры – 4 чел. х 5 км

19 февраля, воскресенье

СКИАТЛОН

10.30 Юниорки – 7,5 км + 7,5 км

12.00 Юниоры – 15 км + 15 км

По сообщению Минспорта РК