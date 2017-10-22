Region11 — бронзовые призеры Чемпионата мира

Команда Region11, представляющая СШОР «Юность» (г. Сыктывкар) успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике и хип-хопу (Hip Hop Unite), который завершился 21 октября в Нидерландах.

Как рассказали тренеры спортсменок Юлия Шепиль и Екатерина Казимирова, Region11 стали третьими в номинации мега-крю в своей возрастной категории из 17 коллективов-участников.

«Мы довольны, горды выступлением своих подопечных. Это что-то невероятное! Все большие молодцы, выложились по максимуму и заслужили эти медали», — отметили специалисты.

Кроме того, команда родителей и тренеров FOREVER YOUNGS выступила в категории 35+ и среди четырех коллективов стала второй.

Дуэт REAL FLASH (Елена Новикова и Анна Сухарева), также представляющий «Юность», занял девятое место из 28.

По сообщению Минспорта РК