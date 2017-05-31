Республиканский центр детско-юношеского туризма отметит 65-летие

31 мая в 16.00 в Гимназии искусств при Главе РК им. Ю. Спиридонова начнется торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею Республиканскому центру детско-юношеского спорта и туризма. На него приглашены ветераны детско-юношеского туризма, сотрудники и руководство, которое в разное время работали в Центре.

Созданный 65 лет назад, Центр стал одним из первых государственных внешкольных учреждений Республики Коми. С его появлением начался отсчёт существования системы детского туризма в Республике Коми. Так, 1 июня 1952 года по Приказу Министерства просвещения Коми АССР в соответствии с народно-хозяйственным планом на 1952 год в Сыктывкаре была открыта Республиканская детская экскурсионно-туристская станция (РДЭТС), которая через несколько десятков лет получила современное название.

Сегодня в учреждении занимаются более 1000 учащихся — дети, подростки, молодёжь в возрасте от 6 до 23 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой возрастной категории разработаны дополнительные общеразвивающие программы по туризму, спортивному ориентированию, краеведению, патриотическому воспитанию, которые знакомят ребят с видами туризма, учат их самореализовываться, правильно относиться к своему здоровью, любить свою малую родину.

Центр выполняет функции организационно-методического центра дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности Республики Коми, осуществляет информационно-методическое обеспечение, повышение квалификации педагогических кадров по профилю деятельности, а также занимается организацией летнего отдыха детей и подростков Республики Коми.

Ребята проходят основы туристской подготовки, участвуют в спортивно-массовых мероприятиях по спортивному ориентированию, туризму, выезжают в краеведческие экспедиции, ходят в походы, занимаются исследовательской деятельностью, показывают высокие результаты на Всероссийских соревнованиях и мероприятиях.