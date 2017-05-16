Рукопашник из Коми стал сильнейшим в Азии

Максим Тихонов из Сосногорска завоевал «золото» на Первенстве Азии по рукопашному бою в Таджикистане.

Как сообщил тренер спортсмена Константин Субботин, в соревнованиях участвовали команды из стран СНГ, Афганистана и Ирана. В финальном бою Максим Тихонов с уверенным преимуществом 7:3 одолел соперника из Узбекистана в весовой категории 70-75 кг., став золотым призером соревнований.

«Поучаствовать в соревнованиях Максима пригласил тренер Сборной России по рукопашному бою. Золотая медаль закрепила его место в сборной, и сегодня можно с уверенностью сказать, что осенью Максим представит нашу страну на Первенстве мира в Румынии», — рассказал Константин Субботин.

По сообщению Минспорта РК