Самбист из Усинска стал третьем на Всероссийской спартакиаде учащихся

На VIII Летней Всероссийской Спартакиаде учащихся по самбо воспитанник Спортивной школы Усинска Григорий Квятковский занял третье место среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.

По информации региональной Федерации спортивного и боевого самбо, соревнования собрали около 200 сильнейших юных борцов со всей России. Республику Коми представляли Григорий Квятковский и Ролан Исмаилов.

В весовой категории 84 кг Григорий Квятковский одолел соперников из Северо-Кавказского и Уральского Федеральных округов, но в финальной схватке уступил Вячеславу Агапушкину (Алтайский край) и занял третье место. «Золото» завоевал Иосиф Симин из Москвы, «серебро» у Вячеслава Агапушкина (Алтайский край).

«Григорий активно тренировался весь прошлый сезон и в течение года показывал хорошие результаты на всероссийских и региональных соревнованиях. Так что третье место – это заслуженная награда, результат усердной работы парня», — рассказал тренер спортсмена Рустам Нурисламов.

*** Летняя Спартакиада учащихся России — это комплексное спортивное мероприятие, которое проводится по 44 видам спорта в целях популяризации спорта в России, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России.

По сообщению Минспорта РК