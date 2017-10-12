Самые заводные чирлидеры Коми соберутся в Ухте

В субботу, 14 октября, в ухтинском СК «Буревестник» пройдет Кубок Республики Коми по чир спорту. Участие в состязаниях примут более 100 спортсменов из Сыктывкара, Ухты и Сосногорска. Команды и дуэты посоревнуются в трех возрастных категориях: до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет и старше.

Участники поборются за медали в дисциплинах: «чир — фристайл — двойка» — композиция строится на принципе сочетания разнообразных стилей (джаз, фанк, поп, рэп, а так же лирический стиль), с обязательным использованием помпонов; чир — хип — хоп — двойка», «чир — хип — хоп — группа» — спортивные дисциплины включают в себя различные стили уличных танцев, элементы акробатики в соответствующем стиле; «чир — джаз — двойка», «чир — джаз — группа» — спортивные дисциплины включают в себя любые стили джазового танца, технические элементы и командное взаимодействие в целом.

«Мы проводим Кубок по чир спорту только второй год, и в этот раз заявилось больше участников. Это говорит о том, что интерес к чир спорту растет, и это не может не радовать. Особенно нам бы хотелось дать развитие чир-фристайлу, в этой дисциплине пока выступает меньше всего спортсменов», — отметил главный судья соревнований Саид Джораев.

Торжественное открытие Кубка Республики Коми по чир спорту состоится 14 октября в 12:00 в СК «Буревестник».

*** Чирли́динг — вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века.

Первая чирлидинговая команда в России была создана в 1996 году при Детской Лиге американского футбола (ДЛАФ). Вскоре интерес у девочек к оригинальному виду спорта настолько возрос, что в январе 1998 года появилась автономная некоммерческая организация «Досуговый клуб „Ассоль“», учреждённый ДЛАФ, главной задачей которого стало развитие программы группы поддержки спортивных команд. 12 февраля 2007 года чирлидинг в России был официально признан видом спорта.

По сообщению Минспорта РК