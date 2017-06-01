Сборная Коми начала готовить лыжи летом

Подготовка сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам началась сегодня, 1 июня, на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Коми (ГАУ РК «ЦСПСК»).

По информации начальника отдела спортивной подготовки ГАУ РК «ЦСПСК» Андрея Фокина, с 1 по 19 июня под руководством тренера сборной команды по лыжным гонкам Сергея Вяткина состоится первый тренировочный сбор лыжников-гонщиков в спортивном сезоне 2017-2018 годов. В числе спортсменов — лидеры сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Некрасов, Ольга Царева, Ермил Вокуев, Степан Дуркин и Андрей Малафиев.

Юниорский состав региональной сборной команды лыжников-гонщиков (старший тренер Алексей Тропников) начнет свой тренировочный сезон 6 июня. Неделей позже на тренировочное мероприятие выйдет еще одна группа спортсменов лыжной сборной команды Республики Коми (тренеры Владимир Стрепнев и Алексей Тропников).

Общее руководство подготовкой спортсменов осуществляет главный тренер региональной сборной команды по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.

С 15 июня по 3 июля состоятся сборы биатлонистов Республики Коми, начальник сбора – старший тренер команды Юрий Майоров.

Лыжники Республики Коми Илья Семиков и Алексей Виценко в эти дни проходят выездные сборы для подготовки в составе сборной команды России в Белокурихе (Алтайский край). Андрей Некрасов проходит подготовку в Сыктывкаре, а с шестого июня продолжит тренировки в составе юниорской сборной команды России в г. Отепя (Эстония). С 11 июня там же начнется тренировочный сбор группы Маркуса Крамера, которая до 1 июня тренировалась в Испании. В составе группы — Юлия Белорукова.

«Кроме этого, в Зеленодольске состоится тренировочное мероприятие для наших тяжелоатлетов Екатерины Исаковой, Сергея Борисова и Андрея Ляшенко (тренер Евгений Костин). Спортсмены будут готовиться к Первенству России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет, которое состоится во Владимире с 3 по 10 июля», — заключил Андрей Фокин.

По сообщению Минспорта РК