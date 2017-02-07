Семь мячей Юрия Маринова в ворота москвичей

Сыктывкарский «Строитель» одержал очередную победу в рамках Высшей лиги России по хоккею с мячом. Вчера, 6 февраля, сыктывкарцы на выезде переиграли «Крылатское-Динамо» (Москва).

Всего в матче в воротах команд побывало 18 мячей, но в первом тайме зрители увидели только три из них. Хозяева открыли счет на шестой минуте встречи. Сравнял его на 16-й минуте Иван Кораблин, но на перерыв «Крылатское» ушло, ведя в счете. За полторы минуты до конца первой половины игры Дмитрию Гришину удалось вывести свою команду вперед. Отметим, что за минуту до этого Кораблин не реализовал 12-метровый удар.

А вот во втором тайме дела пошли куда веселее. На 51-й минуте Владимир Власюк делает счет 2-2. В следующей же атаке Юрий Маринов выводит «Строитель» вперед впервые с начала матча. Проходит еще две минуты и «Крылатское» сравнивает счет. Еще две – Маринов забивает с 12-метровой отметки. Еще две – «Динамо» вновь восстанавливает паритет: 4-4. На 61-й минуте вновь отличается Маринов. На 65-й – Сергей Шебонкин: 4-6. Но спустя три минуты хозяева вновь отличаются и опять же буквально в следующей атаке пропускают удар в исполнении Юрия Маринова: 5-7.

Дальше – больше. Счастливыми для нападающего «Строителя» становятся 72-я и 79-я минуты: 5-9. На ответный мяч хозяев сыктывкарцы отвечают еще тремя в исполнении Виталия Усова, Владимира Власюка (с 12-метровой отметки) и все того же Юрия Маринова за 10 секунд до финального свистка. Всего же на счету Юрия Маринова в матче семь забитых мячей.

Итоговый счет: 6-12. Сегодня, 7 февраля, команды проведут ответный поединок.