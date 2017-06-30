Семья легкоатлетов из Коми взяли «серебро» и «бронзу» Чемпионата Санкт-Петербурга

Чета Балясниковых из Сыктывкара успешно выступила на Чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике. На Чемпионате Санкт-Петербурга по легкой атлетике Иван и Екатерина Балясниковы, представлявшие Республику Коми, завоевали «серебро» и «бронзу».

По информации Федерации легкой атлетики Республики Коми, соревнования собрали 250 спортсменов Мурманска, Новгорода, Сыктывкара и Санкт-Петербурга.

«Вообще, это отборочный этап на Всероссийские соревнования именно для спортсменов Санкт-Петербурга — мы приехали туда в качестве гостей. Этот чемпионат — один из самых сильных в России. И призовые места для нас – большая гордость», — отметил Иван Балясников.

В финальном забеге на 100 м Иван Балясников обошел Дмитрия Шкуропатова (Санкт-Петербург), но уступил Кириллу Чернухину (Санкт-Петербург) и с результатом 10,63 с занял второе место.

«Для меня это большая победа еще и потому, что я, наконец, выполнил норматив мастера спорта России на самой зрелищной дисциплине «Королева спорта». Так что я очень доволен результатом», — подчеркнул Иван Балясников.

Екатерина Балясникова успешно выступила в предварительных забегах на 400 м. Попав в финал, она пробежала дистанцию за 55,76 с, обеспечив себе почетное третье место.

По сообщению Минспорта РК