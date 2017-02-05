Сергей Устюгов будет участвовать в финале Кубка России по лыжам в Коми

С 24 февраля по 1 марта на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной в Выльгорте пройдет Финал Кубка России по лыжным гонкам.

По данным Федерации лыжных гонок России, на участие в соревнованиях заявлены 277 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации.

В состав сборной Республики Коми вошли 20 лыжников: Юлия Белорукова, Наталья Зюзева, Анастасия Власова, Юлия Иванова, Виктория Мелина, Ольга Рочева, Анастасия Тимина, Ольга Царева, Владислав Ванеев, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Максим Гардер, Степан Дуркин, Александр Зюзев, Антон Зюзев, Андрей Малафиев, Илья Порошкин, Илья Семиков и Евгений Уляшев.

В списке участников Финала Кубка России по лыжным гонкам олимпийский чемпион Никита Крюков и триумфатор Тур де Ски — 2017 Сергей Устюгов.