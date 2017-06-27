Школьникам Сыктывкара вручили знаки ГТО

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной вручил выпускникам золотые и серебряные знаки отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» на церемонии награждения выпускников «За особые успехи в учении».

«Во-первых, я хочу поздравить всех медалистов с отличным окончанием школы. Результаты вашего труда и вашей работы заслуживают уважения. Во-вторых, есть еще одна группа юношей и девушек, которые смогли не только достойно закончить школу, но и выполнить нормативы ГТО. А это значит, что вы, ребята, в тренде, знаете, что нужно делать. Это значит, что вы работаете над собой», — сказал Николай Бережной.

В 2017 году среди школьников на бронзовый знак отличия нормативы ГТО выполнили девять человек, на серебряный – 35, и 55 человек выполнили нормативы на золотой знак. Всего в первом квартале 2017 года нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» выполнили 3440 человек.

По сообщению Минспорта РК