Школьники Сыктывкара стали третьими на Президентских спортивных играх

В ВДЦ «Орлёнок» завершился Всероссийский этап Президентских спортивных игр. Организаторами это масштабного события выступили Министерство спорта Российской Федерации, Минобрнауки РФ и Российское движение школьников.

Участниками завершающего тура Всероссийских спортивных игр школьников стали 1585 в составе команд-школ из 80 субъектов России. На протяжении трёх недель юные спортсмены боролись за звание лучших в пяти обязательных и трёх дополнительных дисциплинах.

По результатам соревнований в основных видах программы самыми сильными в настольном теннисе стали юноши из Санкт-Петербурга и девушки из Республики Адыгея. В баскетболе 3х3 победа досталась женской команде из Приморского края и юношам из Карачаево-Черкесской Республики, а в соревнованиях по шашкам не было равных мальчишкам из Республики Алтай и девчонкам из Удмуртской Республики.

Самыми сильными пловцами себя показали школьники Волгоградской области, а представители Калининградской области стали лидерами в лёгкой атлетике.

Также стоит отметить победителей в дополнительных видах спорта. Так в турнире по лапте «золото» взяли девушки Удмуртской Республики и юноши, представлявшие Тамбовскую область, в соревнованиях по гандболу лучшие результаты показали мужская и женская команды из Белгородской и Тульской области, а в тэг-регби пальма первенства досталась девушкам Краснодарского края и юношам из Калининградской области.

По итогам всех этапов состязаний первое место в общекомандном зачёте получила Средняя общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина М.И. г. Усть-Илимска Иркутской области, «серебро» досталось Лицию №6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» Республики Алтай, а замыкает тройку лидеров Средняя общеобразовательная школа №9 г. Сыктывкара Республики Коми.

По итогам состязаний победители и призёры финала Президентских спортивных игр будут внесены в реестр государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности.