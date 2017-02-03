Школьники Усть-Кулома и Ухты победили на республиканском этапе «КЭС-баскета»

2 февраля в Сыктывкаре завершился региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В финальных матчах у девушек и юношей встречались команды Ухты и Усть-Кулома.

У девушек в решающем матче особой борьбы не получилось. Команда Усть-Кулома захватила лидерство с самых первых минут, не дав усомниться в своем преимуществе ни на одну минуту. Только в заключительной четверти поединка лидеры дали соперницам подкрасться чуть поближе и сделать разницу в счете не такой внушительной – 81-63.

Лучшим игроком финальной части была признана игрок Усть-Куломской команды Екатерина Васильева.

Зато у юношей финальный матч стал почти копией женского, но уже с другим победителем. Здесь уже ухтинцы (МОУ «ГИЯ») лидировали с самого начала встречи. И, если к большому перерыву преимущество было всего в 10 очков: 50-40, то по ходу второй половины игры достигало 21 балла. И опять же в концовке поединка лидеры позволили оппонентам подойти поближе: 84-72. Звание mvp досталось ухтинцу Виталию Галынскому.

Третье место у девушек завоевала СОШ №26 (Воркута), у юношей СОШ №10 (Ухта).

В перерыве между финалами состоялся показательный поединок, в котором сошлись «звезды» и «молодежь» (сборная из игроков финальной части). За первых в том числе выступали заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Максим Мартышин, заместитель министра образования, науки и молодежной политики РК Максим Ганов, депутат Государственного Совета Республики Коми Степан Чураков. Главным тренером команды стал министр физической культуры и спорта РК Николай Бережной.

Победу одержали «звезды»: 47-29, а дополнительные восемь очков в рамках специального конкурса им добавили Степан Чураков и олимпийская чемпионка Светлана Антипова, обыгравшие молодежь в баскетбольные «крестики-нолики».

К слову, партнерами по команде Светлана Антипова осталась довольна.

«Видно, что все занимались баскетболом, играли и им все давалось легко, так что мне даже не пришлось особо бегать по паркету. Вообще довольна и этим матчем, и организацией соревнований. Все на высшем уровне. И радует, что в финалах команды, уступающие в счете, не сдаются и бьются до конца», — подчеркнула руководитель лиги «КЭС-баскет» Светлана Антипова.

Отметим, что победители регионального финала получили путевки на финальный этап Северо-Западного Федерального округа.

По сообщению Минспорта РК