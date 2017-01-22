«Ска-Нефтяник» победил «Енисей» в Сыктывкаре. Суперкубок России едет из Сыктывкара в Хабаровск

Пришедшие воскресным днем на Республиканский стадион сыктывкарцы могли наблюдать хоккей с мячом высшего класса. Такого уровня в столице Коми не было со времен 1980-х, когда город принимал Чемпионат Европы.

В сражении за трофей на сыктывкарском льду встретились две лучшие команды страны: красноярский «Енисей» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

Еще за полчаса до начала встречи у входа на трибуны было много желающих попасть на суперматч. Люди сетовали на низкую пропускную способность и предлагали открыть второй вход. Но таковы меры безопасности.

Зрители продолжали проходить на стадион и после начала игры. В течение первых 15 минут болельщики зрители практически полностью заняли центральную трибуну, рассчитанную на пять тысяч человек. Они скандировали: «Строитель!». Хотя сыктывкарской команде об участии в таких матчах пока приходится только мечтать.

Интересно, что среди зрителей были не только жители столицы Коми. Удалось заметить российский флаг с надписью «Котлас». Прибыли поддержать свои команды фанаты из Хабаровска и Красноярска.

Перед стартовым свистком состоялась церемония открытия. Предполагалось, что в ней примет участие главный тренер сборной России Сергей Мяус. Но из-за нелетной погоды он столкнулся с теми же проблемами, что и «СКА-Нефтяник». С приветственными выступили руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин и представитель Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков.

«Сделано все возможное, чтобы матч прошел на высшем уровне. И мы сделаем все, чтобы сыктывкарский «Строитель» участвовал в матчах такого уровня, и чтобы русский хоккей в нашей республике возродился», — заявил М.Порядин.

Ю.Молотков поблагодарил республику за организацию матча и пожелал, чтобы победил сильнейший.

Фаворитом считался «СКА-Нефтяник». Хабаровчане лидируют в чемпионате, а лучшая команда прошлого года «Енисей» перед началом сезона лишился троих ведущих игроков. Но снегопад нивелировал класс команд. Да и приключения, которые произошли с «армейцами», сказались на форме хоккеистов.

Первые 15 минут преимуществом владели красноярцы. На 10-й минуте с передачи Олега Толстихина счет открыл Алмаз Миргазов.

Спустя четыре минуты после передачи Дмитрия Макарова преимущество удвоил Иван Шевцов.

Вскоре «СКА-Нефтяник» перехватил инициативу. На 21-й минуте Артём Бондаренко свел разницу в счете к минимуму.

Затем на зрителей обрушилась голевая феерия. На 29-й минуте Александр Ким сравнял счет. Не прошло и полутора минут, как после удара Вячеслава Вдовенко «Енисей» снова вышел вперед.

Еще через полторы минуты хабаровчане удачно разыграли угловой, отличился Юрий Шердаков. Через пять минут удачные действия после корнера принесли «армейцам» успех – Артём Бондаренко сделал дубль, и «СКА-Нефтяник» впервые вышел вперед.

4:3 – итог первого тайма, отобразившийся на новом табло стадиона.

В начале второй половины встречи снегопад усилился, а голевой порыв стих. Долгое время соперники не могли поразить ворота. И только на 73-й минуте Павел Рязанцев сделал счет 5:3.

Видя, что игра складывается не в их пользу, и.о. главного тренера «Енисея» Иван Максимов взял тайм-аут. Но тут же красноярцы остались в меньшинстве. За подножку на десять минут был удален Михаил Прокопьев.

Алаверды от лидеров: за толчок соперника на скамейку штрафников усадили Валерия Ивкина. В командах осталось по десять игроков.

Остаток матча проходил в позиционной борьбе, голов больше не было.