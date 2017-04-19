Состав сыктывкарского «Строителя» укрепляется перед выступлением в Суперлиге

Руководство хоккейного клуба «Строитель» официально объявило о том, что сыктывкарская команда по хоккею с мячом проведет сезон 2017/2018 в Суперлиге – главном дивизионе страны.

Команда выполнила поставленную руководством республики задачу отобраться в элиту российского бенди, заняв первое место в Высшей лиге. Но вопрос о фактическом вхождении в число лучших оставался открытым: сможет ли клуб соответствовать финансовым требованиям Суперлиги? В частности, необходимо заплатить вступительный взнос, создать и содержать вторую, молодежную команду. Сегодня на это был дан утвердительный ответ.

Чтобы не затеряться на фоне лучших команд, состав «Строителя» укрепляется новыми игроками, которые минувший сезон провели в Суперлиге. Уже подписаны контракты с несколькими хоккеистами. Это Максим Немцев из нижегородского «Старта», Максим Зубарев из казанской «Ракеты», Денис Садаков, проведший прошлый сезон в чемпионате Финляндии. Сергей Шебонкин и Максим Селедков продлили соглашение с сыктывкарской командой. Селекционная работа будет продолжена до 31 мая. Так что появление в команде других именитых игроков не исключено.

«Я уверен, что ребята, которые у нас подберутся, будут выполнять поставленную задачу. Сейчас мы упор делаем на молодых перспективных ребят. При этом мы не должны забывать о своих воспитанниках. Мы готовы брать игроков из детской спортивной школы к себе на тренировки, чтобы они видели, как играют настоящие мастера. Мы хотим, чтобы у нас в команде играли только наши воспитанники. Но сейчас мы вынуждены приглашать игроков из других клубов, чтобы они стали маяком для воспитанников», — рассказал президент Федерации хоккея с мячом Коми Константин Агафонов.

Из подрастающего поколения местных хоккеистов будет сформирован «Строитель-2», который будет выступать в Высшей лиге, соревнуясь как с другими молодежными командами, так и с недавними соперниками «Строителя» по минувшему сезону.

Изменения коснулись и руководства клуба. Пост директора клуба займет К.Агафонов, оставаясь при этом президентом ФХсМ Коми. Илья Першуков останется в команде на посту исполнительного директора. Главным тренером остается Павел Франц.

«Мы будем стараться радовать болельщиков», — пообещал наставник.

Деньги из республиканского бюджета на содержание «Строителя» в этом году выделяться не будут. Сейчас ведутся окончательные переговоры со спонсорами. О бюджете клуба на следующий сезон пока не говорят. Но средств будет достаточно для существования команды и решения задачи-минимум – закрепления «Строителя» в Суперлиге.

Пока не принято решение, останется ли вход на трибуны свободным. Но К.Агафонов пообещал, что сделает все возможное, чтобы сделать пребывание зрителей на матчах максимально комфортным.

«Спасибо большое болельщикам, которые приходили на игры, когда нам было тяжело. Я видел, даже в сорок градусов мороза пусть там и сто болельщиков приходили, но они болели за нас всем сердцем и душой. Кричали и радовались за нас так, как будто их была тысяча», — поделился впечатлениями П.Франц.

В этом году «Строитель» празднует свой 70-летний юбилей. Осенью будет организована выставка, посвященная истории клуба. Руководство команды обратилось ко всем болельщикам с просьбой предоставить все имеющиеся у них архивные материалы, например, фотографии, чтобы они пополнили выставку. Связаться по этому вопросу можно по электронной почте hk_stroitel@mail.ru с пометкой «Юбилей» или по телефону 8-912-148-79-82.

Между тем, уже год в Сыктывкаре существует Музей русского хоккея. Он расположен по ул.Морозова,д.8 (вход со двора). Музей хоккея с мячом — это очередной проект ХК «Сыктывкар». В музее сконцентрированы различные экспонаты, рассказывающие о развитии русского хоккея в нашей стране и городе.

В музее есть читальный зал, в котором можно почитать богатую коллекцию спортивной литературы, просмотреть за компьютером свежие новости спорта, попробовать себя на хоккейном тренажере.

Посетителям разрешено сфотографироваться с любым экспонатом. Они могут посмотреть любую спорт трансляцию как в прямом эфире так и в записи по большому телевизору, а в перерыве выпить чашку чая или кофе.

ВХОД В МУЗЕЙ БЕСПЛАТНЫЙ+ КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ В ПОДАРОК ЖУРНАЛ РУССКИЙ ХОККЕЙ.

Принимаются индивидуальные и коллективные заявки на экскурсии по тел 42-66-22 или по записи в https://vk.com/museumrussianbandy