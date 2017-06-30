Спасатели Коми идут вторыми на соревнованиях СЗФО

На зональных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Архангельске спортсмены из Республики Коми завоевали шесть медалей в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Республики Коми, в этом этапе участвовали юноши, мужчины и девушки. Младшие юноши и девушки поднимались в окно второго этажа по заранее установленным лестницам, а старшие подростки и мужчины бежали с лестницами и, цепляясь крюком за оконные проемы, поднимаясь до уровня четвертого этажа. Здесь важен точный расчет и безошибочная точность – если крюк не будет надежно зафиксирован, лестница просто не выдержит человека.

По итогам забегов спортсмены Республики Коми завоевали четыре серебряных, одну золотую и одну бронзовую медали: Валерий Антоненко среди мужчин занял второе место, среди юношей старшей группы Владислав Макаров обосновался на второй позиции, а Иван Козловский стал третьим среди юношей средней группы. Юлия Антоненко завоевал «серебро» среди женщин в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа. Среди девушек средней группы быстрее всех оказалась Елизавета Ефремова, ей уступила Дарья Шишихина – она финишировала второй.

По результатам прошедших этапов сборная Республики Коми занимает второе место.

Напомним, с 27 по 30 июня в Архангельске проходят зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В столицу Поморья приехали команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Тверской областей, Республики Карелия, а также сборная Архангельской области. Республику Коми представляет сборная региона по пожарно-прикладному спорту.

По сообщению Минспорта РК