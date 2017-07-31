Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» готовится к пополнению

Готовность концертно-спортивного центра «Ренова», входящего в систему спортивной школы олимпийского резерва «Юность», к новому сезону проверил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Сейчас там занимаются спортом около 800 детей. В сентябре в «Юности» начнут обучение сто юных спортсменов.

Как рассказал директор школы Равиль Валеев, подготовка к новому спортивному сезону проходит в обычном режиме. Проходит ряд косметических ремонтов. В ближайшее время, благодаря помощи благотворительного фонда «Ренова», капитально отремонтируют кровлю, которая давно нуждается в обновлении. Получен первый транш. Сейчас процесс на стадии согласования подрядчика. На ремонт выделено чуть менее 5 млн. рублей. По договору, работы должны завершить до конца ноября. Если к ремонту приступят в ближайшие дни, его закончат уже в ноябре.

В СШОР юность культивируются два вида спорта: баскетбол и фитнес-аэробика. Игру с мячом осваивают 500 детей. Именно на базе школы существует профессиональный баскетбольный клуб «Ника», а детские тренеры «Юности» готовят для нее потенциальных новичков.

1 августа стартует третья смена детских лагерей с дневным пребыванием. По линии Минспорта Коми 230 детей в них будут заниматься физкультурой. 93 из них – на базе «Юности».

«Тем самым мы решаем несколько задач. Первая – организация досуга детей, когда большинство образовательных учреждений закрыты на ремонт, мы восполняем эту нишу. Во-вторых, наши лагеря специализированы, со спортивным уклоном. И группы, которые будут работать на базе лагерей, будут готовиться к новому сезону», — сообщил Н.Бережной.

Илья Баканов

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