Спорттуристы-школьники выявят сильнейшего в Коми

11-15 октября на базе ДООЦ «Гренада» Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма (село Парчег Сыктывдинского района) пройдут Чемпионат и Первенство Республики Коми по спортивному туризму памяти В.Л. Пушко, группа дисциплин — дистанция пешеходная.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены пяти возрастных групп: 10-12 лет, 13-14 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, от 18 лет и старше.

Как сообщил заведующий отделом туризма Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Игорь Николашенков, на данный момент для участия в соревнованиях заявились более 100 человек из Сыктывкара, Ухты, Сысольского, Корткеросского, Ижемского и Усть-Вымского районов.

Спортсмены поборются за медали на дистанциях: пешеходная-личная (один человек), пешеходная-связка (два человека), пешеходная группа (четыре человека), а также дистанция ПСР (поисково–спасательные работы) – состав команды шесть человек и не менее одной девушки.

«Мы впервые ввели 4 класс дистанции. Вообще классы дистанции (от 1 до 6) в спортивном туризме, от легкого к трудному, зависят от насыщенности задач и требований к технической и физической подготовке участников. В этом году наши спортсмены становились призерами всероссийских соревнований, где категория дистанций не ниже 4 класса. Потому мы тоже решили повысить уровень дистанций. Меня радует, что спортивный туризм в регионе набирает большую популярность, а профессионализм спортсменов растет день ото дня», — рассказал Игорь Николашенков.

По сообщению Минспорта РК