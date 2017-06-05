Стадион будет доступен для бесплатных занятий спортом

К реализации отраслевого социального проекта «Эстафета добрых дел» Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в рамках объявленного в регионе по инициативе главы Коми Сергея Гапликова Года добрых дел присоединилась Спортивная школа олимпийского резерва №1.

«В рамках проекта с 1 июня по 31 августа для всех любителей спорта и сторонников активного отдыха на Республиканском стадионе каждый рабочий день, с 14.00 до 17.00, будут бесплатно предоставляться футбольное поле, стритбольная площадка и теннисный корт, — рассказал заместитель директора ГБУ Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Александр Политов.

Он также отметил, что теннисный корт будет доступен по предварительной записи. Телефон администратора: 21-65-03

Напомним, цель проекта «Эстафета добрых дел» Министерства физической культуры и спорта Республики Коми — создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально значимую деятельность.

Предполагается, что в число участников «Эстафеты добрых дел» войдут подведомственные Министерству физической культуры и спорта Республики Коми учреждения, региональные федерации по видам спорта, профессиональные спортивные клубы, коммерческие структуры, имеющие отношение к отрасли (спортивные клубы, центры, магазины и т.п..).

Старт проекту дан 11 мая: представители аппарата регионального Минспорта под руководством Николая Бережного привели в порядок баскетбольную площадку за сыктывкарской поликлиникой №3: установили новые щиты, кольца с антивандальной сеткой, приобретенные на личные средства, и покрасили стойки. В ремонте площадки помогли работники Государственного автономного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность».

В реализацию проекта «Эстафета добрых дел» ранее включились ГБУ Республики Коми «Спортивная школа по плаванию «Орбита», Федерация плавания Республики Коми, Федерация футбола Республики Коми, МФК «Новая генерация».