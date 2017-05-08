Стал известен очередной соперник ухтинского бойца М-1 Андрея Селедцова

Ухтинский боец смешанных единоборств Андрей Селедцов (Сечь PRO) в рамках организации М-1 Global проведет свой третий поединок на турнире M-1 Challenge 77 19 мая в Сочи.

Как рассказали в Федерации смешанных единоборств Республики Коми, соперником ухтинца станет американский нокаутер Мозес Мурриета. 28-летний калифорниец завоевал любовь местной публики своей агрессивной манерой ведения боя. К двум любительским победам он добавил четыре в профессиональной карьере, ни разу не проиграл, а в четырех поединках отправил соперников в нокаут.

Отметим, что М.Мозес является спарринг-партнером действующего чемпиона самой престижной в мире организации смешанных единоборств – UFC – Майкла Биспинга.

Для Андрея Селедцова бой важен со всех сторон. После двух поражений от немцев – экс-чемпиона М-1 Штефана Пютца и до сих пор непобежденного Рене Хоппе – ухтинцу необходимо почувствовать вкус победы. В феврале этого года А.Селедцов одержал победу над финским бойцом Саку Хейкколой на турнире на родине оппонента и доказал, что готов вновь сразиться с любым соперником.

По сообщению Минспорта РК