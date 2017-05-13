Старшеклассник из Объячево опередил в акции «Сила РДШ» почти сто тысяч российских школьников

Учащийся 11 класса Объячевской средней школы Матвей Низовцев стал третьим по итогам всероссийской акции «Сила РДШ». В конкурсе приняли участие 98 тысяч юных спортсменов из 280 школ в 72 регионах страны. Сегодня списки победителей зачитали ведущая телеканала «Матч ТВ» Мария Орзул, руководитель аппарата РДШ Денис Клебанов и представитель спортивного клуба «Русский силомер» Олег Бакунов.

Сама акция проходила 7 и 8 апреля. Так пилотные школы Российского движения школьников отметили День здоровья. Учащиеся по всей России выполняли комплекс упражнений, в который вошли «перехват» и «подъем согнутых ног», а также упражнения для сильнейших – «подтягивание на одной руке» и другие.

Как сообщил «Комиинформу» координатор РДШ Василий Андреев, в республике в ней приняли участие около двух тысяч учащихся семи образовательных учреждений — пилотных площадок движения в Коми.

Оценивались все упражнения, каждое из которых имеет свой балл. Во всех школах составлялся свой рейтинг по всем учащимся в каждой школе. По итогам три лучших результата высылались в российский оргкомитет.

Победителем всероссийской акции «Сила РДШ» стал Даниил Поспелов, который представлял Вологодскую область, а самой «сильной» школой признана Вологодская областная кадетская школа-интернат города Сокола.