Стартовал Чемпионат Коми по пляжному волейболу

В Сыктывкаре сегодня, 8 июля, стартовал чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу. 13 мужских и 7 женских команд вступили в борьбу за престижнейший трофей. Соревнования проходят по швейцарской системе – до двух поражений, которые автоматически отправляют команду за пределы четверки полуфиналистов.

Приветствовал участников Чемпионата министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

«Соревнования по пляжному волейболу в Республике Коми стали хорошей традицией и в этом огромная заслуга региональной федерации волейбола. Хочу отметить, что пляжный волейбол еще сложнее, чем классический. Игроки сражаются не только против команды соперника, но и против ветра, солнца, дождя – против погоды. Здесь не бывает одинаковых моментов, ситуаций и каждый раз приходится учитывать много факторов. Я хочу пожелать вам азартной, яркой борьбы. Пусть победит сильнейший», — подчеркнул Николай Бережной.

Также с напутственными словами перед спортсменами выступил руководитель администрации Эжвинского района Сыктывкара Александр Калинин, подчеркнувший, что лучшие игроки соревнований получат специальные призы.

В турнире участвуют команды из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Сыктывдинского, Прилузского, Ижемского, Сысольского и Удорского районов.

Полуфинальные и финальные матчи Чемпионата пройдут на площадке РОЦ (Реабилитационно-оздоровительный центр, Эжва) уже завтра, 9 июля.

По сообщению Минспорта РК