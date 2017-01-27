Стратегическая победа россиян над шведами

Свой второй матч на Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет сборная России провела против самых принципиальных соперников, действующих обладателей титула сборной Швеции.

Вечерняя игра ожидаемо вызвала гораздо больший зрительский интерес по сравнению с утренней встречей со сборной Норвегии. На центральной трибуне собрались примерно четыре тысячи болельщиков. Причина тому не только более высокий статус противника, но и окончание рабочего дня.

Начало матча не обнадеживало. Наши пропустили дважды. На 4-й минуте мяч забросил Филип Линдквист, а спустя две минуты Виктор Хультхаммар удвоил преимущество «тре крунор».

Отставание в два мяча для этого вида спорта – ничто. Поэтому болельщики не расстраивались и продолжали гнать российских хоккеистов вперед, скандируя «Россия!». И вот на 14-й минуте Илья Лопатин с передачи Даниила Яковлева свел разницу в счете до минимума.

Потом на зрителей обрушилась голевая четырехминутка. На 21-й минуте Элиас Энгхольм к неудовольствию трибун восстановил разницу в счете. Но уже через минуту Павел Даданов с передачи Олега Тарнаруцкого, а затем и сам капитан юниорской сборной счет сравняли.

После первого тайма на табло значилось 3:3.

С начала второго отрезка встречи инициатива перешла к россиянам. И уже на 34-й минуте Алексей Торгонский вывел свою сборную вперед. Наши продолжали владеть небольшим преимуществом, но ни позиционные атаки, ни несколько угловых, назначенных у ворот шведов, долгое время не приносили результата.

Шведы организовывали опасные контратаки и также могли не раз отличиться, но на 48-минуте гол Кирилла Бармина болельщиков заставил болельщиков поверить в победу. Победную точку в самой концовке поставил Олег Тарнаруцкий.

6:3 – виктория россиян на сыктывкарском льду и продолжительные овации фанатов.

Ассистент главного тренера сборной Швеции Сергей Ин-фа-лин признал, что его команда проиграла в скорости, и преимуществом владели хозяева.

Между тем главный тренер сборной Дмитрий Щетинин остался верен себе и не стал расхваливать игроков своей команды, заметив, что счет не отражает реального соотношения сил.

«Сборная Швеции – очень организованная техничная команда. В этих компонентах мы их точно не превосходим. Игра в групповом турнире еще не решающая. Думаю, все самое важное впереди», — заключил Д.Щетинин.