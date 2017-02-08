«Строитель» не оставил шансов «Крылатскому-Динамо»

Сыктывкарский «Строитель» и «Крылатское-Динамо» в очередном матче Высшей лиги России по хоккею с мячом устроили очередное пиршество голов. Если в первом матче в Москве команды наколотили 18 мячей, то во втором немногим меньше – 17.

В этот раз счет открыли гости – отличился уже на шестой минуте игры Иван Кораблин. Через три минуты преимущество «Строителя» увеличил Никита Агафонов. Хозяева ответили точным ударом Дмитрия Гришина, на что получили мячи от Юрия Маринова (дважды), Виталия Усова и все того же Ивана Кораблина (с 12-метровой отметки): 1-6.

На 28-й минуте встречи «Крылатское» забило второй мяч и до конца тайма команды еще раз обменялись успешными атаками – на мяч Артема Лихачева пришелся «хозяйский» гол Никиты Никитина: 3-7.

Голевое безумие продолжилось и во второй половине поединка. Первыми здесь снова забили сыктывкарцы – отличился Сергей Шебонкин. Дмитрий Гришин у москвичей оформил хет-трик, но кратковременную радость хозяев прервал Никита Агафонов – на его счету в матче в целом также хет-трик. Также у «Строителя» до конца встречи отличились Александр Воюшин, Сергей Шебонкин (дубль в матче).

Ну, а самым результативным игроком встречи в итоге стал все же игрок хозяев Дмитрий Гришин, который благодаря точному удару в самом конце матча, установил окончательный счет игры: 5-12. На счету бомбардира хозяев четыре гола из пяти.

По сообщению Минспорта РК