«Строитель» отметил 70-летний юбилей экскурсом в историю

Путешествие во времени совершили гости торжественного вечера, посвященного 70-летию хоккейного клуба «Строитель». О становлении, развитии, золотых годах, кризисе и возрождении сыктывкарской команды рассказывали ее ветераны.

На входе в концертный зал администрации города гостей встречали юные воспитанники хоккейной школы, которым предстоит заменить нынешний состав «Строителя». Они приветствовали заходивших традиционным постукиванием клюшками по земле.

В фойе болельщики фотографировались с талисманом команды Стройкой и клубными трофеями.

При входе в зал всем раздавали календарики и фирменные флажки, которым особенно обрадовались дети.

Курирующий развитие спорта в регионе заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев признался, что давно не ощущал такого духа единства спортсменов и болельщиков.

«Были победы, были поражения. Но побед было больше. Команда сейчас на подъеме. Команду поддерживает глава республики», — отметил А.Князев.

Он зачитал приветствие от Сергея Гапликова.

«Яркие зрелищные победы «Строителя» и сегодня продолжают прославлять Республику Коми. В этом году на Первенстве России по хоккею с мячом среди клубов Высшей лиги игроки «Строителя» продемонстрировали мастерство, бойцовский характер и в очередной раз доказали, что в нашей республике живут и тренируются талантливые хоккеисты-победители», — говорится в поздравлении.

От имени главы Коми он передал ценные подарки прославленным игрокам «Строителя». В их числе нынешние тренеры команды Павел Франц и Алексей Другов.

Один из подарков отправят в Москву – легенде русского хоккея Владимиру Янко, который руководил командой в 1980-х.

Главным подарком для собравшихся в зале ветеранов и преданных болельщиков стала ретроспектива жизни «Строителя». На экране показывали архивные фотографии, на которых были запечатлены ключевые моменты в истории клуба. Затем слово предоставляли одному из ветеранов.

Александр Шевяков, долгие годы бывший лучшим бомбардиром команды, вспомнил, как в 1975 году в команду пришел нынешний президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник и отобрал у него это звание.

Александр Плосков рассказал, как команда участвовала в чемпионате СССР по хоккею с мячом, и в 1973 году даже выиграло зональное первенство. Кстати, в этом году ему тоже исполнилось 70 лет. А среди его воспитанников нынешний рулевой «Строителя» П.Франц

Главный тренер современно команды поблагодарил своего «второго отца». Он признался, что сначала его кумиром был нападающий А.Шевяков. Но потом им стал защитник Эдуард Бай. Поэтому он и решил стать игроком этого амплуа, и в 1991 году выиграл свой первый чемпионат мира.

Свой подарок преподнес тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин. Он сообщил, что все местные лыжники болеют за «Строитель», ведь все спортсмены – это одна большая семья. И исполнил песню «Команда молодости нашей».

В конце торжественного вечера министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной вручил грамоты ветеранам и звания мастеров спорта нынешним игрокам «Строителя».

Так, высокое спортивное звание получил триумфатор юниорского первенства мира в составе сборной России Никита Агафонов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва