«Строитель» переиграл «Волгу-Черемшан»

Сыктывкарский «Строитель» добился очередной победы в рамках Высшей лиги России по хоккею с мячом. Сегодня, 19 января, в Ульяновске команда из Республики Коми повторно обыграла местную «Волгу-Черемшан».

Если в первой игре команды устроили настоящее голевое пиршество, то второй матч выдался сухим на голевые моменты. В первом тайме соперники и вовсе не смогли открыть счет. Сделал это на 52-й минуте игры игрок «Строителя» Александр Воюшин (передача Виталия Усова).

Закрепил преимущество гостей Дмитрий Евтюшин после точного паса Юрия Маринова. На последней минуте встречи Павел Курочкин мог увеличить счет, но его удар с 12-метровой отметки пришелся мимо ворот.

Со счетом 0-2 матч и завершился. «Строитель» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 45 очков после 18 игр. У идущего вторым «Мурмана» 34 очка, но и сыграно на четыре поединка меньше. 31 очко и 12 встреч у красногорского «Зоркого».

Во многом на итоговое распределение мест повлияют домашние поединки «Строителя» соперниками, намеченные на февраль.

По сообщению Минспорта РК