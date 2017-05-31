«Строитель» продолжает пополнять состав

Сыктывкарская хоккейная команда «Строитель» продолжает трансферную кампанию-2017 и пополнять состав игроками Суперлиги, в которой ей предстоит выступать в следующем сезоне.

Как рассказал директор клуба, президент Федерации хоккея с мячом Республики Коми Константин Агафонов, ряды клуба пополнили несколько новичков.

Из «Динамо-Казань» в «Строитель» перешел голкипер Денис Гутаренко, из «Волги» — защитник Сергей Филатов.

Напомним, ранее «Строитель» объявил о подписании Максима Зубарева, Максима Немцева, Дениса Садакова.

Также сыктывкарцы продлили контракты с Александром Воюшиным, Сергеем Шебонкиным, Романом Бояринцевым, Артемом Лихачевым, Иваном Кораблиным, Михаилом Селедковым, Никитой Агафоновым и Владимиром Федосеевым.

В ближайшее время контракты должны продлить Сергей Елфимов и Иван Кустышев.

Кроме того, в «Строитель» вернулся в статусе свободного агента нападающий Владимир Власюк, который в прошлом сезоне был арендован у «СКА-Хабаровска». Наконец, в ближайшее время должен быть подписан контракт с полузащитником Ренатом Зиганшиным из московского «Динамо».

«Мы взяли курс на омоложение команды. У нас весьма молодые новички, которым предстоит в новом сезоне сыграться, найти настоящую командную игру. Но на этом мы не завершаем трансферную кампанию», — подчеркнул Константин Агафонов.

Для справки. Денис Гутаренко: возраст 26 лет (род. 11 июня 1990 г. Карпинск), рост 176 см, вес 68 кг, мастер спорта России.

Сергей Филатов: возраст 23 года (род. 11 октября 1993 г. Ульновск), рост 186 см, вес 85 кг, кандидат в мастера спорта.

Ренат Зиганшин: возраст 21 год (род. 1 декабря 1995 г., Хабаровск), рост 181 см, вес 73 кг, кандидат в мастера спорта.

По сообщению Минспорта РК