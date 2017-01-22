«Строитель» проиграл лучшим юниорам России

Сыктывкарский «Строитель» и юниорская сборная России (до 19 лет) провели 21 января первый из двух запланированных товарищеских матчей. Национальная дружина готовится к Первенству мира, которое стартует в Сыктывкаре 26 января, поэтому проведение встречи пошло на пользу обеим командам: юниоры продолжают сыгрываться и отрабатывать тактические наработки, сыктывкарцы же решили проверить в деле новичков клуба, игру которых местная публика пока еще не видела, а также «обкатать» воспитанников отделения хоккея с мячом республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Поддержать оба коллектива пришли болельщики, причем столько, сколько порой на матч Высшей лиги не приходит и в более приятную погоду – снегопад успел завалить вычищенный лед буквально за пару минут.

Поединок стороны начали с небольшой разведки боем, обменявшись неопасными атаками. После этого игра перешла в спокойное русло, в котором хозяева льда чувствовали себя более уверенно. Тем не менее, первыми забили юниоры, которым удалась неплохая комбинация с выводом на пустые ворота нападающего: 0-1.

«Строитель» смог сравнять счет в концовке тайма, когда Юрий Маринов реализовал 12-метровый удар. Юниоры могли выйти вперед, но сыктывкарец Никита Агафонов не реализовал выход один на один с Антоном Мокеевым – голкипер «Строителя» сыграл безупречно и не дал одноклубнику в свитере сборной отличиться. При ничейном положении дел команды ушли на перерыв.

В перерыве «Строитель» сделал замену вратаря – на поле появился Василий Пахомов, вернувшийся недавно из армии и пока в этом сезоне на родном льду не игравший. Вступить в бой голкиперу юниоры дали уже на первых минутах второго тайма, когда дважды отличились и вышли вперед: 1-3.

Новичок сыктывкарского клуба Владимир Власюк разницу в счете сократил, уверенно реализовав выход один на один с голкипером сборной. Он же в конце встречи забил и третий гол команды. Юниоры тоже на месте не стояли и, в итоге, за второй тайм пять раз огорчили Пахомова, причем, удивительным по точности получился бросок после розыгрыша углового – мяч залетел точно в «девятку».

Несмотря на то, что встреча позиционировалась как товарищеская, в результае она изобиловал жесткой борьбой на каждом участке поляны, и конечно, красивыми голами.

Итоговый счет 3-6.

Вторая игра коллективов намечена на 24 января.

По сообщению Минспорта РК