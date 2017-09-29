«Строитель» сыграл вничью с «Волгой»

Сыктывкарский «Строитель» 28 сентября провел заключительный матч в рамках Кубка России. В Ульяновске команда Павла Франца сразилась с хозяевами соревнований – «Волгой».

Самым результативным в матче выдался первый тайм – стороны забили пять мячей. Открыл счет «Строитель» — на 17-й минуте отличился Владимир Власюк. Затем «Волга» догнала и перегнала – мячи на счету Рустама Тургунова (с 12-метрового удара) и Дениса Цыцарова.

Под занавес тайма команды обменялись точными выстрелами – на гол с 12-метровой отметки Дениса Садакова хозяева ответили мячом Дмитрия Тумаева. 3-2 в пользу «Волги».

Дебют второй половины игры остался за «Строителем». На 53-й минуте Сергей Шебонкин вернул равенство в счете, а спустя минуту отличился Михаил Селедков: 3-4.

Уйти от поражения «Волга» смогла лишь на 80-й минуте, когда Александр Степанов был точен с 12-метровой отметки. Итоговый счет матча: 4-4.

По сообщению Минспорта РК