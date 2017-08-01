«Строитель» вышел на лёд

Сыктывкарский «Строитель» сегодня, 1 августа, приступил к ледовым тренировкам. Занятие прошло на базе ДЮСШ «Северная Олимпия» в Эжве. В тренировке участвовали все игроки хоккейного клуба – проблем со здоровьем нет ни у кого. Как отметил тренер команды Александр Мальцев, всего планируется четыре ледовые тренировки каждую неделю.

«Установка на первую тренировку – привыкнуть к новым конькам, новой экипировке, ко льду. Мы месяц тренировались, как принято говорить, на «земле», ото льда парни отвыкли. Пока не требуем максимальных скоростей.

Я думаю, что уже все команды Суперлиги вышли на лед. Здорово, что у нас есть площадка, хоть и не для хоккея с мячом, где мы можем уже летом проводить занятия, не отставать от соперников. На большой же лед впервые выйдем в Ульяновске, где будет проводиться первый этап кубка России. Поедем туда заранее, чтобы почувствовать площадку», — заметил специалист.

Тренировку «Строителя» проводил главный тренер команды Павел Франц, исправляя допускаемые хоккеистами ошибки. Работу с голкиперами проводил Николай Зыкин. Как заметил капитан клуба Сергей Шебонкин, такую тренировку он уже заждался.

«Конечно, мы все хотели выйти на лед как можно раньше – это вдобавок и новые эмоции, ощущения. У нас есть время, чтобы сыграться, наладить взаимосвязь. В этом, уверен, проблем не будет. У нас отличная команда, парни примерно одного возраста и все понимают, что от них требует тренерский штаб», — заметил игрок.

По сообщению Минспорта РК