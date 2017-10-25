«Строитель» завершил сборы в Швеции победой

Сыктывкарский «Строитель» завершил сборы в Швеции контрольным матчем с местным ХК «Юсдаль». Напомним, именно с этим клубом сыктывкарцы подписали соглашение о сотрудничестве.

Матч прошел в формате два тайма по 35 минут каждый. Первая половины игры завершилась ничьей 1:1, а во второй «Строитель» забил в ворота шведов четыре безответных мяча. Итоговый счет поединка — 5:1 в пользу команды Павла Франца.

Этой ночью «Строитель» возвращается в Сыктывкар, и уже завтра, 26 октября, в 18-00 выходит на большой лед Республиканского стадиона, продолжая подготовку к старту Суперлиги России. 4 ноября коллектив из Республики Коми принимает на своей площадке «Сибсельмаш».

По сообщению Минспорта РК