Студент УГТУ — лучших игрок матча молодых звезд баскетбола

В Сочи прошел матч молодых звезд, в котором сборная студентов взяла верх над сборной Единой молодежной Лиги ВТБ со счетом 69:56. Великолепно себя проявил студент Ухтинского технического университета Вук Обрадинович.

Вук Обрадинович заработал 18 очков, 6 передач и 4 подбора и был признан самым ценным игроком матча.

«Ребята из Единой молодежной Лиги ВТБ – профессионалы, но у нас было преимущество в возрасте, в игровом опыте, которым мы и воспользовались, — отметил Вук Обрадинович . – Ребята из сборной студентов показали себя хорошими спортсменами. В команде была отличная атмосфера. Не думал о том, что получу награду MVP (самый ценный игрок) матча. Просто старался помочь своей команде победить. И нам это удалось!»

По сообщению Минспорта РК