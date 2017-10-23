Сыктывкар готовится к Кубку России по боксу среди женщин

На улицах столицы Коми уже появились рекламные баннеры с яркой афишей соревнований. Все они располагаются в оживленных местах.

«Это и улица Коммунистическая, и Морозова, Карла Маркса, Печорская и Лесопарковая. Жители и гости города, находясь в разных частях Сыктывкара обязательно обратят внимание на них. И, конечно, мы, надеемся, что обязательно придут на соревнования», — отметили в «Центре спортивных мероприятий».

Информационные стенды, так называемые ралапы, можно увидеть в торговых центрах Сыктывкара, аэропорту и спортшколе.

Сейчас завершается изготовление сувенирной и наградной атрибутики Кубка и в ближайшие дни она будет доставлена в Сыктывкар. Победители и призеры соревнований получат от организаторов медали с логотипом турнира. А также специальные памятные призы из хрусталя.

«Сыктывкар планомерно готовится к первому в своей истории Кубку России по боксу среди женщин. Решены все вопросы по транспортной логистике для спортсменов, готова тренировочная база, проработан вопрос с проживанием и питанием участников Кубка. Для нас это большая честь и большая ответственность принимать соревнования такого уровня. Конечно, мы делаем все, чтобы турнир прошел на само высоком организационным уровне», — отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, Кубок России по боксу среди женщин пройдет с 17 по 19 ноября в Сыктывкаре на базе ГАУ Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №2». На него съедутся сильнейшие спортсменки с разных уголков страны, допущенные Федерацией бокса России.

Участницы поборются за медали в весовых категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг.

В каждой весовой категории планируется по 8 спортсменок. Все они заработали право выступления на Кубке России в Сыктывкаре, принимая участие в различных турнирах этого года.

По сообщению Минспорта РК