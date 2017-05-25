Сыктывкар официально претендует на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году

Республика Коми представила заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году. Презентацию заявки представил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной на заседании исполкома Международной федерации бенди (FIB), которое состоялось сегодня, 25 мая, в Москве.

Николай Бережной рассказал о Республике Коми, отметив, что хоккей с мячом определен в регионе одним из приоритетных видов спорта, разработана и утверждена Стратегия развития хоккея с мячом на период с 2016 по 2021 годы. Команда «Строитель» по итогам сезона 2016/2017 годов завоевала путевку в Суперлигу, заняв первое место в Высшей лиге. На территории Республики Коми проводятся соревнования по хоккею с мячом всероссийского и международного уровней — в том числе матч Суперкубка России между командами «Енисей» и «СКА-Нефтяник», Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. Организация данных мероприятий получила высокую оценку Министерства спорта Российской Федерации и Международной федерации бенди (FIB).

«Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ о праздновании в 2021 году 100-летия образования Республики Коми, мы предлагаем приурочить проведение Чемпионата по хоккею с мячом среди мужских команд к этому событию, — отметил Николай Бережной. – К Чемпионату мира предполагается создать все необходимые условия, предполагающие проведение соревнований на самом высоком уровне».

Глава мирового хоккея с мячом Борис Скрынник и председатель Попечительского Совета Федерации хоккея с мячом России Георгий Боос поддержали заявку Республики Коми на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году.

Как отметил Борис Скрынник, если заявку Республики Коми поддержит Министерство спорта Российской Федерации, то FIB не будет иметь возражений относительно проведения ЧМ-2021 в Сыктывкаре.

«Я хорошо знаю республику и город, и приветствую озвученную инициативу. Нет сомнений, что Сыктывкар достоин принять турнир такого уровня, — выразил поддержку и Георгий Боос. -— Вместе с тем, нужно осознавать, что 2021 год- не за горами, и надо отдавать себе отчет в ответственности за организацию чемпионата мира».

Как отметил присутствовавший на заседании заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, чемпионаты мира, проходившие в России с 2014 по 2016 год, были проведены на высочайшем организационном уровне, и наша страна имеет непререкаемый авторитет в проведении турниров мирового масштаба.

По сообщениям Минспорта РК