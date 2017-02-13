Сыктывкар примет чемпионат СЗФО по фитнес-аэробике

28 февраля в Сыктывкаре пройдет чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по фитнес-аэробике. Как рассказали в СШОР «Юность», соревнования начнутся в 10-00.

В программе дня выступления в дисциплинах: петит, аэробика, степ-аэробика, хип-хоп и мега крю.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: 8-10, 11-13, 16 лет и 17 лет и старше.

По словам организаторов турнира, ожидается участие команд из Сыктывкара, Усинска, Петрозаводска, Печоры, Североморска, Мурманска.

В аэробике, мега крю и степ-аэробике в следующий этап, чемпионат и первенство России, выходят по три призовые команды в каждом возрасте. В хип-хопе – пять команд.

По сообщению Минспорта РК