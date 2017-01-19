Сыктывкарцев приглашают присоединиться к выполнению ГТО

С этого года появилась возможность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получить знак отличия в двух центрах тестирования ГТО в Сыктывкаре: на базе городского Центра спортивных мероприятий (ул. Первомайская, д.74, тел. (8212) 20-01-64) и на базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова (Октябрьский пр-т, д. 24, тел. 71-08-31).

Для того, чтобы принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru/ и получить id-номер, иметь медицинский допуск и подать заявку на прохождение тестирования.

С графиком приема нормативов комплекса ГТО можно ознакомиться по следующим ссылкам: https://vk.com/csmsykt, http://sgpk.rkomi.ru/gto/.

За дополнительной информацией следует обращаться в Центр спортивных мероприятий.

По сообщению администрации Сыктывкара