Сыктывкарцы смогут поддержать олимпийцев из Коми в массовом забеге
24 июня в рамках Всероссийского Олимпийского дня в Сыктывкаре состоится традиционный массовый забег «Олимпийская миля». Как сообщили в Центре спортивных мероприятий, забег даст старт всем спортивным мероприятиям этого дня. Пробежать «Олимпийскую милю» может любой желающий.
«Перед началом забега мы организуем флешмоб – участники праздника будут встречать спортсменов, которые представят Республику Коми на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Корее, единым кликом «Пхенчхан!». Это название города, где и состоится Олимпиада», — рассказала главный судья состязаний Екатерина Шиманская.
Легкоатлеты пробегут по периметру Республиканского стадиона, далее выйдут за его пределы, со стороны улицы Куратова обогнут городской бассейн и вернутся на стадион.
Всех участников забега ожидают сладкие призы и магниты с символикой XXVIII Всероссийского Олимпийского дня.
***24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, он пройдет в большинстве муниципальных образований региона. В этом году по решению Олимпийского комитета России Всероссийский олимпийский день посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году.
Основной площадкой XXVIII Всероссийского олимпийского дня станет Республиканский стадион.
По сообщению Минспорта РК
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