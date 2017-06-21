Сыктывкарцы смогут поддержать олимпийцев из Коми в массовом забеге

24 июня в рамках Всероссийского Олимпийского дня в Сыктывкаре состоится традиционный массовый забег «Олимпийская миля». Как сообщили в Центре спортивных мероприятий, забег даст старт всем спортивным мероприятиям этого дня. Пробежать «Олимпийскую милю» может любой желающий.

«Перед началом забега мы организуем флешмоб – участники праздника будут встречать спортсменов, которые представят Республику Коми на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Корее, единым кликом «Пхенчхан!». Это название города, где и состоится Олимпиада», — рассказала главный судья состязаний Екатерина Шиманская.

Легкоатлеты пробегут по периметру Республиканского стадиона, далее выйдут за его пределы, со стороны улицы Куратова обогнут городской бассейн и вернутся на стадион.

Всех участников забега ожидают сладкие призы и магниты с символикой XXVIII Всероссийского Олимпийского дня.

***24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, он пройдет в большинстве муниципальных образований региона. В этом году по решению Олимпийского комитета России Всероссийский олимпийский день посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году.

Основной площадкой XXVIII Всероссийского олимпийского дня станет Республиканский стадион.

По сообщению Минспорта РК