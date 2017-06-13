Сыктывкарец Александр Торопов стал вице-чемпионом России по легкой атлетике

Спортсмен из Сыктывкара Александр Торопов стал серебряным призером Чемпионата России по легкой атлетике (спорт глухих) в Саранске. Соревнования собрали около 350 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Сыктывкара, Чебоксар, Свердловской, Кемеровской, Кировской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской, Липецкой, Нижегородской, Волгоградской, Курской областей, Краснодарского края и Пермского края.

Состязания включали забеги на дистанции 100м, 200м, 400м, 1500м, 3000м, 5000м и 10000м, а также эстафеты 4х100м и 4х400м и спортивное многоборье.

Александр Торопов успешно выступил на стометровке. С результатом 11:17 секунды он обошел спортсмена из Орловской области, но уступил сопернику из Ульяновской области 16 сотых секунды и занял второе место. Во второй день сыктывкарец уверенно шел в тройке лидеров, но в финальном забеге на 200 м получил травму и сошел с дистанции.

«Завоевав «серебро», Александр Торопов выполнил одно из условий для участия в Сурдлимпиаде, которая состоится в Самсуне с 18 по 30 июля. Но, поскольку спортсмен не заявлен как член сборной России по легкой атлетике (спорт глухих) на 2017 год, его кандидатура остается под вопросом. Итоговое решение вынесет главный тренер сборной. Ну и, конечно, в следующем году он точно представит Республику Коми в составе сборной России по легкой атлетике», — отметил президент Федерации легкой атлетики Республики Коми Иван Балясников.

По сообщению Минспорта РК