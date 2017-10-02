Сыктывкарец Александр Васев стал абсолютным чемпионом Восточной Европы по пауэрлифтингу

Пауэрлифтер стал триумфатором Чемпионата Восточной Европы IPL по пауэрлифтингу, который проходит в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, сыктывкарец Александр Васев выступал в весовой категории до 110 кг с собственным весом в 105 килограмм и установил три рекорда Европы: в приседаниях – 315,5 кг, в тяге – 335 кг, а также в сумме троеборья – 850,5 кг. При этом сам атлет остался недоволен своим результатом.

«Честно, оцениваю выступление на твердую троечку. Есть еще, над чем работать, есть куда расти, но это мои планы, которые буду уже в ближайшее время воплощать в жизнь на тренировках»,- подчеркнул А.Васев.

Атлет из Коми также стал победителем и в абсолютной категории Чемпионата.