Сыктывкарец был лучшим на международных соревнованиях по фрирану

Сыктывкарец Максим Салтыков завоевал первое место в дисциплине фриран на V Международном фестивале экстремальных видов спорта «EXTREME Крым-2017». Соревнования проходят на мысе Тарханкут в поселке Оленевка Черноморского района с 19 июля по 6 августа.

«Я впервые участвовал в этих соревнованиях. Турнир очень крутой, классная атмосфера. Понравились прыжки в воду со скал. Надеюсь, в следующем году снова смогу поехать», — сказал Максим Салтыков.

Второе место в дисциплине фриран у Евгения Арояна из Бийска, а третье у Алексея Попова из Москвы. За первое место в этой дисциплине боролись 20 участников из России, Казахстана и Белоруссии.

В 19-дневной программе фестиваля состязания по парусному спорту, подводному спорту, силовому спорту, рампе (скейтбординг, ролики, ВМХ), дертджампинге (МТВ, ВМХ) и танцевальные батлы 2*2 (House Dance, Hip-Hop Dance, Breaking, Popping и DanceHall).

***Фриран — дисциплина, сходная с паркуром, созданная Себастьяном Фуканом. Фриран направлен больше на работу над эстетичностью движений, на преодоление препятствий «красиво», что повышает зрелищность и привлекает к себе внимание. В то время как паркур был изначально лишь функциональным средством для преодоления преград на пути к поставленной цели. Фриран стремится к зрелищности, паркур — к практичности. Паркур работал над эффективностью движений, а фриран — над их эстетичностью и эффектностью.

По сообщению Минспорта РК