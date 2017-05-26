Сыктывкарец победил бразильца на М-1

Сыктывкарский боец смешанных единоборств Вадим Малыгин (клуб «ММА-Север») сегодня, 26 мая, одержал победу на турнире M-1 Challenge 78 в Оренбурге. Соперником бойца из Республики Коми был бразилец Фабрисио Сарраф, который вдобавок не уложился в весовую категорию – его вес составил 57,9 кг. при нормативе в 56,7.

В первом раунде бразилец получил желтую карточку за запрещенное действие, но зато во втором раунде южноамериканец перехватил инициативу и забрал его себе.

Решающей оказалась заключительная пятиминутка, в которой Вадим Малыгин сперва поймал соперника на противоходе и едва не уронил того на настил рейджа. Затем бразилец пропустил несколько ударов и бросок оппонента. Как итог, сыктывкарец «вчистую» выиграл третий раунд, а вместе с ним и победу в поединке – судьи были единогласны.

Теперь Вадим Малыгин сразится за чемпионский пояс М-1 в категории до 56,7 килограмм. Соперник – победитель пары Бин Сон Ле (Швеция) — Александр Доскальчук (Украина).

«Буду готовиться в родном клубе, проведу сборы, спарринги. Еще тщательнее подготовлюсь к финалу. Сейчас готовился к финскому бойцу Силандеру, но он не смог выйти на бой, произошла замена и соперника, и геймплана», — подчеркнул после боя Вадим Малыгин.

По сообщению Минспорта РК